«هيونداي كريتا» الجيل الثاني تصل إلى أسواق المنطقة

المصدر: إعداد : جوني جبور

أطلقت شركة «هيونداي موتور»، الجيل الثاني من سيارتها «كريتا» في أسواق المنطقة، وذلك كطراز خاص بالعام 2021، والذي جاء بتصميم أكثر جرأة وقوة مقارنة بالجيل السابق، مع خطوط عصرية وأكثر اتساعاً، ومزود بخصائص وتحديثات تضمنت أحدث التقنيات المبتكرة في عالم السيارات، التي يمكن لها تلبية مختلف احتياجات العملاء سواء من الشباب أو العائلات الصغيرة الحجم.

وجاءت سيارة الجيل الثاني بأبعاد أكبر حجماً مقارنة بالجيل الأول مع زيادة في الطول بلغت 20 ميليمتراً، والعرض بنحو 10 ميليمترات، ليقف الطول الجديد عند 4300 ميليمتر، والعرض 1790 ميليمتراً. وأسهمت زيادة الأبعاد في منح السيارة حضوراً رياضياً يبرز مع شبك أمامي واسع ومصابيح أمامية من مستويين، إضافة إلى خطوط متموجة على غطاء المحرك.

وانعكست زيادة الأبعاد في منح المقصورة مساحة أكثر اتساعاً، وليكتمل التصميم الداخلي مع شاشة «TFT LCD» متعددة الوظائف قياس 3.5 بوصات، مع توافر خيار شاشة رقمية بقياس سبع بوصات، كما شملت تحديثات المقصورة تصميم المقاعد وتوفير مزيد من المساحة التخزينية. وتأتي سيارة الجيل الثاني بثلاثة خيارات من المحركات رباعية الأسطوانات وبسعات تراوح بين 1.4 و1.5 لتر، بداية مع خيار المحرك العامل بوقود الديزل الذي ينتج قوة 115 حصاناً، وصولاً لخيارين من المحركات العاملة بوقود البنزين، تنتج نطاق قوة يراوح بين 115 و140 حصاناً.