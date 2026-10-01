«أرجون».. جوجل تكشف النقاب عن الجيل الرابع لـ«جيميني»

كشفت شركة جوجل، عن نموذج ذكاء اصطناعي متقدم جديد باسم «أرجون» ، ليشكل الأساس للجيل المقبل من نماذج «جيميني 4».

وقال متحدث باسم جوجل إن «أرجون» أكبر من سلسلة نماذج «برو» السابقة، واصفا إياه بأنه أقوى نموذج طورته الشركة حتى الآن للمهام المعقدة، ومشيرا إلى أنه يواكب النماذج الرائدة في اختبارات البرمجة والأمن الإلكتروني.

وأفادت جوجل، وفقا لرويترز، بأنها تتيح النموذج حاليا لشركاء مختارين في قطاع الأمن الإلكتروني، من دون تحديد موعد لطرحه للعملاء، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود خطط لإطلاق «جيميني 3.5 برو» الذي كان مقررا طرحه في يونيو.