محمد بن راشد إلى الجيل الجديد: نتوقع أن تكون منجزاتكم وأعمالكم أعظم وأكبر من أعمالنا ومنجزاتنا

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة إلى الجيل الجديد، الذي سيقود التغيير، وسيكتب التاريخ الجديد للمستقبل، وذلك ضمن كتابه "الرسائل" الجزء الثاني من "علمتني الحياة"، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم.

وجاء في رسالة سموه:

"رسالة إلى الجيل الجديد

رسالة إلى الجيل الذي سيقود التغيير..

إلى الجيل الذي سيكتب التاريخ الجديد للمستقبل..

أهديكم هذه الرسالة.

المحب لكم،

محمد بن راشد آل مكتوم"