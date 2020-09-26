«كاديلاك» تكشف عن «Midnight» من طراز «XT6» الحصري للإمارات

المصدر: إعداد : جوني جبور

كشفت شركة «كاديلاك» العالمية لصناعة السيارة، بالتعاون مع وكيلها الحصري في الإمارات «الكندي للسيارات»، عن إصدار «Midnight Edition» الذي يمثل إصداراً خاصاً بالسوق الإماراتية من طراز «XT6»، ويتمتع بتصميم داكن وأنيق للمركبة الرياضية المتعددة الاستخدامات.

ويتوافر إصدار «XT6 Midnight Edition» الجديد مع فئة تجهيزات «Premium Luxury»، ويتميز من خلال عناصر تصميمية لافتة، تشمل عجلات حصرية مصنعة من سبائك الألمنيوم، سوداء اللون، من قياس 20 بوصة، وزجاج داكن «3M Crystalline»، وحماية «Zilon» للطلاء الأسود، بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى ذات اللون الأسود، تبرز مع أغطية المرايا الخارجية، ومقابض الأبواب، والشبك الأمامي الكبير، والمصدين الأمامي والخلفي.

بدورها، حصلت المقصورة ذات صفوف المقاعد الثلاثة على العديد من التجهيزات الفاخرة، بداية من مقاعد ذات كسوة جلدية، تزدان باللون الأسود، مروراً بنظام صوتي وخصائص متطورة للاتصال، تتكامل مع تقنيات السلامة القياسية منها أو الاختيارية.

ويستند الإصدار الخاص على محرك مكون من ست أسطوانات بسعة 3.6 لترات، يولد قوة 310 أحصنة، ويدعمه نظام نقل حركة أوتوماتيكي، مكون من تسع سرعات، مع خاصية التبديل الإلكتروني الدقيق (Electronic Precision Shift)، يوفر تعزيزاً في كفاءة استهلاك الوقود، توازي من حيث القيمة تلك التي تقدمها المحركات الاقتصادية المكونة من أربع أسطوانات وذات السعات اللترية الأقل.