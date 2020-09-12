«MC20».. مركبة سوبر رياضية خارقة من «مازيراتي»

المصدر: إعداد: جوني جبور

دشنت شركة «مازيراتي» الإيطالية حقبة جديدة في عالم السيارات، بالكشف عن طرازها الجديد كلياً «MC20»، الذي يمثل سيارة سوبر رياضية خارقة تمزج بين مستويات الأداء والفخامة مع الطابع الرياضي والكفاءة العالية من حيث الخصائص الديناميكية الهوائية.

وتستند «MC20» إلى محرك «Nettuno» الذي يعد المحرك الأول الذي تصنعه «مازيراتي» منذ 20 عاماً، والمكون من ست أسطوانات، ومعزز بشاحن توربيني مزدوج. ويعتبر المحرك إنجازاً تقنياً رائداً وحائزاً براءة اختراع عالمية، على صعيد تقنية الاحتراق المزدوج، ونظام الاحتراق المبتكر الذي طورته الشركة الإيطالية.

كما أسهمت التقنية المتقدمة في صناعة أجزاء الهيكل، واستخدام مكونات خفيفة الوزن وعالية الصلابة، في منح السيارة وزناً إجمالياً منخفضاً نسبياً يبلغ 1500 كيلوغرام.

وبفضل قدرة محركها، البالغة 630 حصاناً، تحقق السيارة أفضل معدل للقوة مقابل الوزن ضمن فئتها، والبالغ 2.33 كيلوغرام/‏‏حصان، ويرجع ذلك إلى المواد عالية الجودة، والاستفادة الكاملة من المزايا الفريدة التي تقدمها ألياف الكربون في صناعة أجزاء الهيكل، من دون أن يؤثر ذلك في مستويات الراحة العالية التي توفرها السيارة.

وتم تزويد المركبة بأبواب تُفتح لأعلى، تضيف إلى جانب اللمسات الجمالية، مزايا عمليةً أيضاً، إذ تتيح إمكانية الدخول إلى المقصورة الداخلية والخروج منها بسهولة تامة.

وتمحور تصميم المقصورة بشكل أساسي حول السائق، إذ تتيح له الحصول على شغف القيادة الرياضية، مع منحه مزيداً من التركيز على عمليات القيادة، من خلال مكونات عرض محددة تركز على راحة السائق، وتتضمن شاشتي عرض بقياس 10 بوصات لكل منهما، إحداهما مخصصة لقمرة القيادة، والثانية مخصصة لنظام «Maseratti Multimedia System»، تشكل لوحة تحكم مركزي مكسوة بألياف الكربون، لتتيح عدداً من المزايا تشمل اختيار نمط القيادة من ضمن خمسة أوضاع، بما فيها وضعية «ESC Off» التي تتولى إلغاء تفعيل جميع أوضاع التحكم، ومنح السائق تجربة قيادة تسابقية مماثلة لظروف السباقات.

الديناميكية الهوائية

تولى مختبر «مازيراتي» للابتكار، تطوير النظام الافتراضي لديناميكيات السيارة الذي يعد أحد أكثر أنظمة المحاكاة الديناميكية تقدماً على العالم، إذ أتاح تنفيذ 97% من اختبارات الديناميكية الهوائية، وخلص إلى تقليص زمن عملية التطوير، ما منح السيارة ضبطاً مثالياً على صعيد الأداء، وعاملي الانسيابية والثبات في مختلف ظروف القيادة.