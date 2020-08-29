«ماكلارين» تنتج 225 نسخة من «620 R» السوبر رياضية

المصدر: إعداد : جوني جبور

أعلنت «شركة ماكلارين البريطانية» عن إطلاق أيقونتها السوبر رياضية الجديدة «620 R» نهاية العام الجاري، بسعر يبدأ في السوق العالمي من 292 ألفاً و437 يورو (نحو 1.27 مليون درهم).

وأوضحت الشركة أن إنتاج سيارتها الجديدة سيقتصر على 225 نسخة فقط، على أن تستند في استخلاص قوتها البالغة 620 حصاناً، و620 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى على محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 3.8 لترات.

وتكفل قوة المحرك، وبنية الهيكل الخفيفة الوزن المشتقة من عالم السباقات في منح السيارة أداءً مثالياً، مع القدرة على الانطلاق من الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.9 ثانية، وبلوغ سرعة 200 كيلومتر في الساعة انطلاقاً من حالة الثبات في غضون 8.1 ثوانٍ، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 322 كيلومتراً في الساعة.

وتطل «620 R» بالفلسفة التصميمية المعهودة في طرز «ماكلارين»، وتبرز في التصميم «العدائي»، والوفرة في المكونات المصنعة من ألياف الكربون، كما تبدو جلية في الفتحات الكبيرة في المقدمة، إضافة إلى الفتحة العريضة أعلى السقف، لتتكامل عناصر الإيروديناميكية الهوائية من خلال جناح خلفي كبير الحجم يعمل بصورة متزامنة مع حارث هواء سفلي في حصول السيارة على مزيدٍ من الثبات سواء على السرعات العالية، أو عند دخول المنعطفات.