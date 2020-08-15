«كيا» تستهدف الشباب وطلبة الجامعات عبر سيارتها «سيلتوس»

المصدر: إعداد: جوني جبور

تواصل شركة «كيا» استراتيجيتها التوسعية الهادفة لاستقطاب جميع شرائح المجتمع، ومن ضمنها شريحة الشباب وطلبة الجامعات، من خلال طرحها طراز عام 2021، من سيارة «سيلتوس» المنتمية لفئة «الكروس أوفر» الاقتصادية. ويجمع الطراز بين التصميم الأنيق في شكله الخارجي والروح العصرية للمقصورة الداخلية، بجانب تمتعه بديناميكيات القيادة الملائمة للمدن المزدحمة، إضافة إلى لائحة سعرية تنافسية تبدأ في السوق العالمية من نحو 21.9 ألف دولار (80 ألف درهم).

وتستند «سيلتوس» على أبعاد خارجية تمنحها التفوق على العديد من منافساتها ضمن الفئة ذاتها، إذ تأتي بطول إجمالي يبلغ 4.37 مترات، وبعرض 1.8 متر، وارتفاع يصل إلى 1.61 متر، وقاعدة عجلات تمتد لـ2.63 متر، ما يمنحها مساحة رحبة في الداخل. كما تتمتع السيارة بتصميم عصري يواكب روح الشباب، من خلال الخطوط الحادة المتماشية مع مظهر سيارات الدفع الرباعي التقليدية، مع لمسات ومؤثرات ثلاثية الأبعاد، تظهر بوضوح عبر شبكة المقدمة العريضة، والمصابيح الواسعة العاملة بتقنيتي «LED»، و«DRL» المضيئة، ومصابيح ضباب طولية، بجانب حصول السيارة على خطوط جانبية ناعمة تنساب بسلاسة نحو المؤخرة، وواجهة خلفية تزدان بمكونات الايروديناميكية، سواء عبر المصد العريض الذي يتضمن فتحات العادم، أو عبر الحيز الخاص بالمصابيح العاكسة.

وضمن الفلسفة التصميمية ذاتها، قدمت «كيا» لسيارتها مقصورة حديثة وعصرية، تبرز مع شاشة نظام الترفيه المعلوماتي، التي تأتي بقياس ثماني بوصات، إضافة إلى لوحة عدادات رقمية بشاشة سبع بوصات. ويمنح وجود الشاشتين بجوار بعضهما بعضاً الحصول على ميزات توازي من حيث البنية التصميمية تلك الموجودة في الطرز الأكثر فخامةً.

كما وفرت الشركة إمكانية حصول شريحة الشباب العاشق لشغف القيادة على أجواء خاصة، من خلال توفير نظام إضاءة محيطي من ثمانية ألوان، يمكن ضبطه بحسب التفضيلات الشخصية، إضافة إلى وجود نظام صوتي فاخر من «Bose» يضم ثمانية مكبرات صوت قوية.

ويمكن لـ«سيلتوس» التكيف مع ظروف الطرق المختلفة، من خلال اختيار السائق لأحد أنماط القيادة الثلاثة، التي تأتي مع كل من النمط «الاقتصادي»، و«العادي»، و«الرياضي».

عوامل السلامة

تشتمل مجموعة أنظمة السلامة في «كيا سيلتوس» على نظام التحذير من «النقاط العمياء» للمرايا الجانبية، ومساعد تجنب التصادم، ومساعد القيادة على الطرق السريعة، ونظام التحكم الذكي داخل المدن، مع ميزة التوقف والتشغيل، إضافة إلى نظام إدارة ثبات السيارة، الذي يتضمن التحكم في الجر، والتحكم الإلكتروني في الثبات، والمساعدة في صعود التل.