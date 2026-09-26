«الفطيم للسيارات» تنفذ حملتي استدعاء لـ 892 سيارة من «لكزس» و«تويوتا»

تنفذ «شركة الفطيم للسيارات»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حملتي استدعاء لسيارات من طرز مختلفة لعلامتي «لكزس» و«تويوتا» اليابانيتين تشمل 892 مركبة من طرز: «لكزس NX» و«تويوتا كراون»، و«تويوتا BZ4X».

وتشمل حملة الاستدعاء الأولى سيارات من طراز «لكزس NX» المصنع في الفترة بين عامي 2021 و2023، فيما تشمل حملة الاستدعاء الثانية سيارات من طراز «تويوتا كراون» المصنع في الفترة بين عامي 2022 و2024، ومركبات من طراز «تويوتا BZ4X» المصنع في الفترة بين عامي 2021 و2023، علماً بأن بلد المنشأ للسيارات المشمولة في الحملتين هو اليابان.

وأوضحت «الفطيم للسيارات» أنه سيتم تنفيذ حملتي الاستدعاء لتلك المركبات بهدف إجراء تحديث لبرمجة كاميرا التعرف الأمامية، إذ إنه وفقاً لبيانات الاستدعاء، فقد يؤدي خلل برمجي نادر إلى تلف ذاكرة كاميرا التعرف الأمامية عند إيقاف تشغيل السيارة.

وفصّلت بيانات الاستدعاء، أنه في حال حدوث ذلك، فقد لا يعمل «نظام ما قبل الاصطدام» عند تشغيل السيارة في المرة التالية، وقد تظهر أضواء أو رسائل تحذيرية، أو تنطلق تنبيهات صوتية.

ومن المتوقع أن تشمل حملة الاستدعاء الخاصة بطراز «لكزس NX» نحو 417 مركبة في أسواق الدولة، فيما من المتوقع أن تشمل حملة الاستدعاء الخاصة بطرازي «تويوتا BZ4X» و«تويوتا كراون» 475 مركبة.

وأكدت «الفطيم للسيارات» أن عمليات الفحص وإجراءات التحديث المطلوبة، ستتم مجاناً، مشيرة إلى أن التواصل مع أصحاب السيارات المعنية لتحديد مواعيد فحص المركبات، واتخاذ الإجراءات المستهدفة، سيتم من خلال الشركة.

الحملتان تنفذتهما «شركة الفطيم للسيارات»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، وتشملان طرز: «لكزس NX» و«تويوتا كراون»، و«تويوتا BZ4X».