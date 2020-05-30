«برابوس» تحول سيارة الدفع الرباعي «AMG G 63»إلى «بيك آب»

المصدر: إعداد: جوني جبور

أجرت شركة التعديلات الألمانية «برابوس» تعديلات تصميمية على طراز الفئة «G» من «مرسيدس»، نجحت من خلاله في تحويل سيارة الدفع الرباعي «AMG G 63» إلى شاحنة رياضية «بيك آب».

وأوضحت الشركة أن نسختها المعدلة، التي تحمل اسم «Adventure XLP 800» تظهر بأبعاد مغايرة عن الفئة «G» القياسية، لتبقي على مساحة الركوب الداخلية، مع تحويل الجزء الخلفي الخاص بصندوق الأمتعة إلى صندوق مفتوح، إضافة إلى زيادة الأبعاد الخارجية، لتصل في طولها الإجمالي إلى 5327 ملليمتراً، مقابل 2100 ملليمتر للعرض، و2265 ملليمتراً للارتفاع.

كما ازداد طول قاعدة العجلات بمقدار 50 سنتيمتراً، والذي ترافق مع زيادة في ارتفاع الخلوص الأرضي (ارتفاع أسفل السيارة عن سطح الأرض) بنحو 49 سنتيمتراً، ما أتاح للسيارة مزيداً من القدرات في التعامل مع شتى التضاريس والطرق الوعرة.

كما أدخلت «برابوس» تعديلات على محرك السيارة المكون من ثماني أسطوانات، أسهمت في رفع نطاق الأداء ليصل إلى 800 حصان، و1000 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، ما أتاح للشاحنة الرياضية التي بلغ وزنها 2.9 طن، القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر/‏ساعة في غضون 4.8 ثوانٍ.

وأشارت «برابوس» إلى أن اللائحة السعرية لنسختها المعدلة «800 Adventure XLP»، تبدأ من 700 ألف يورو (2.8 مليون درهم).