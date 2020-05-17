«كورسير» الأحدث من لينكون بقوة 250 حصاناً

المصدر: فراس النعسان - دبي

قدمت لينكون، أخيراً، سيارتها الأصغر "كورسير"، ضمن فئة كروس أوفر، التي تعد مثالية لأسواق الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، لقوة محركها الرباعي بسعة 2.0 ليتر، يولد 250 حصاناً و420 نيوتن متر من عزم الدوران.

السيارة حملت الملامح التي قدمتها لينكون في سياراتها العصرية، مثل أفياتور ونافيجيتور ونوتيلوس، ولم تظهر أية فروقات عن هذه السيارات الحديثة متعددة الأحجام، سواء في التقنيات القياسية، ووسائل الأمان، وإضافات مساعدة السائق التي أصبحت ضرورة هذه الأيام.

الأداء القوي

تتميز سيارة لينكون كورسير بتقديم قيادة مريحة بفضل محركها التوربيني على كل الطرقات داخل المدينة، وهو يمنح تسارعاً سلساً وثباتاً في الأحوال كافة، مع وجود 8 سرعات تزيد من حيوية المحرك.

تعمل كورسير بالتعليق الخلفي الذي يساعد في امتصاص الصدمات، ويمنح حركة مريحة لهيكل السيارة. وعند الانعطاف، نلمس أداءاً مميزاً لعزم الدوران وهو بفضل تقنية خاصة للتعليق الخلفي أدخلتها لينكون على سياراتها خلال العامين الماضيين، وبذلك يتمكن السائق من الشعور بالراحة أثناء السياقة.

التصميم

ميزت لينكون سيارة كورسير 2020 بهيكل خارجي ذي ملامح قوية، ومقاييس مثالية لعشاق سيارات الكروس أوفر.

وقد جمعت كورسير بين مقدمة لينكون بالشبك العريض من الكروم، والإضاءة الواضحة بتقنية LED مع أضاءة الضباب الأنيقة، وفتحات تهوية للمحرك تزيد من جماليات المقدمة.

وتزداد إبداعات المصمم عند النظر إلى جوانب كورسير بالخطوط الإنسيابية الواضحة، وخلفية السيارة التي تحمل إضاءة عريضة تعمل أيضاً بـ LED.

أما من الداخل، فقد تم تصميم كورسير بتناغم عصري بين المقاعد الجلدية، والتابلو الأنيق، والشاشة الرقمية التي تعمل باللمس، سعة 8 إنشات، والمزودة بخيارات الاتصال مع الهواتف الذكية بسلاسة عالية.

وإلى جانب المقاعد المريحة في الأمام والخلف، يبرز المقود الجلدي باللونين الأسود والعسلي، والمزود بأزرار مساعدة السائق بالكامل مع توافر كبسة الأوامر الصوتية.

وفي المقصورة تم تصميم كبسات السرعات على شكل البيانو، وهي إضافة كبيرة لسيارة كروس أوفر من لينكون، إلى جانب فتحات التكييف الأنيقة الموزعة بطريقة مدروسة غير مزعجة.

تقنيات عصرية

أهم ميزة أدخلتها لينكون على سيارة كورسير 2020 هي تقنية الحفاظ على المسار التي تعتبر من وسائل الأمان الضرورية في المدن الكبرى، وعلى الطرقات الواسعة، والمسافات الطويلة.

وتم تزويد كورسير بتقنية القائد المساعد Lincoln Co-Pilot التي تعمل بنظام التغطية الواسعة 360.

السلامة

خلال العامين الماضيين، استطاعت لينكون أن تواكب المتطلبات العصرية من وسائل الأمان عالية الأداء، وهي تبرز في كورسير 2020 من حيث أجهزة الاستشعار، والكاميرات المتطورة، والتنبيه الصوتي لمنع الاصطدام، ما يشعر السائق بالأمان أثناء القيادة.