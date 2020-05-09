«صني 2020» تصل أسواق الإمارات بسعر يبدأ من 57.9 ألف درهم

المصدر: إعداد : جوني جبور

أعلنت «شركة نيسان الشرق الأوسط» عن وصول الجيل الجديد من مركبتها السيدان الاقتصادية الصغيرة الحجم «صني»، طرازاً خاصاً بعام 2020 إلى السوق الإماراتية.

وجاء الطراز الجديد مع جملة تحديثات طالت الهيكل الخارجي ومكونات المقصورة الداخلية، بسعرٍ تنافسي يبدأ من 57.9 ألف درهم.

وتعتبر «صني 2020» الجديدة، الإضافة الأحدث إلى المجموعة المتنامية من طرز السيدان المحدثة لدى «نيسان» التي تمتاز بمظهر جريء، وبنظام نقل متطور، وبمزايا تكنولوجية، إذ يرتكز طراز الجيل الجديد على الأسس المتينة في علامة «نيسان»، ضمن فئة «السيدان» الاقتصادية الزاخرة بمزايا السلامة والتكنولوجيا التي عادة ما يتم طرحها في الفئات الأعلى من هذه السيارات. وجاء الجيل الجديد بصورة مغايرة تماماً من حيث البنية التصميمية مقارنة بسابقه، وذلك بعد أن أعادت «نيسان» تصور مفهوم سيارة «السيدان»، عبر تصميم جديد يترك انطباعاً إيجابياً لشريحة المتعاملين الباحثين عن سيارة اقتصادية تتمتع بمظهرٍ أنيق، بعد أن جاء طراز عام 2020 بأبعاد خارجية أطول وأعرض، وأقل انخفاضاً من سابقه.

كما حمل الجيل الجديد الفلسفة التصميمية ذاتها لما يعرف بـ«الهندسة العاطفية»، وبالصورة ذاتها لتلك الموجودة في الفئات العليا مثل طرز «ألتيما» و«مكسيما»، وذلك بعد أن حصلت «صني» الجديدة على شبك أمامي ذي بنية «V-Motion»، إضافة إلى تصميم جديد كلياً لكل من المصابيح الأمامية والخلفية ذات الشكل السهمي، وبنية جديدة لتصميم الأعمدة الجانبية «C-Pillar» التي جاءت أقل انخفاضاً، ما منح خط السقف المزيد من عوامل الانسيابية.

المقصورة الداخلية

منحت الأبعاد الخارجية الجديدة، المقصورة، مزيداً من الطول والعرض مقارنة بالطراز السابق، ما أتاح مزيداً من المساحة للركاب، مع دخول وخروج أكثر يسراً. كما حظيت المقصورة بإعادة تصميم كاملة، ارتكزت على مفهوم التماثل، والمعزز لطابع التقارب بين الركاب، مع الاعتماد على الهندسة الأفقية.