«ماكلارين 765 إل تي».. سوبر رياضية خفيفة الوزن وعالية القوة

المصدر: إعداد: جوني جبور

أضافت «شركة ماكلارين البريطانية» طرازها الجديد «765 إل تي» المنتمي إلى أسطول مركبتها السوبر رياضية ذات نماذج «الذيل الطويل»، كطراز خاص بعام 2021، ويتمتع بوزن إجمالي منخفض يبلغ 1229 كيلوغراماً، ليكون بذلك أخف من الطراز الأساسي «720 إس» بنحو 80 كيلوغراماً. ويتمتع الطراز الجديد بمحرك قوي يضمن إنتاج قوة 765 حصاناً، ما يمنح المركبة نسب وزن إلى القوة تبلغ 622 حصاناً للطن الواحد.

وأوضحت «ماكلارين» أن طرازها الجديد يأتي أطول بنحو 57 سنتيمتراً من سابقه «720 إس»، ما يضعه ضمن نماذج فئة «الذيل الطويل» التي قدمتها الشركة البريطانية منذ تسعينات القرن الماضي مع طرازها الأسطوري «إف 1 جي تي آر»، وتضم أيضاً طرزاً بحجم «ماكلارين 600 إل تي»، و«ماكلارين 675 إل تي» اللذين يأتيان ضمن فئتي الـ«كوبيه»، و«القابلة للكشف».

ويوفر التصميم الخارجي للمركبة مزيداً من قوى الديناميكية الهوائية، وذلك بفضل الاستخدام الكثيف للمكونات المصنعة من ألياف الكربون، فضلاً عن التصميم المبتكر للواجهة الخلفية التي تتمتع بجناح كبير قابل للتعديل تلقائياً، ومخارج عادم رباعية تتموضع تحت حيز الجناح، إضافة إلى مصد منحوت بعناية، وحارث هواء سفلي كبير الحجم.

وتستند «765 إل تي» في استخلاص قوتها، الى محرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، يضمن لها القدرة على الانطلاق من الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.9 ثانية.

johni_jabbour@yahoo.com