استدعاء 720 ألف سيارة «بي إم دبليو» في أميركا لخطر نشوب حرائق

أفادت جهات تنظيمية فيدرالية في الولايات المتحدة بأن أكثر من 720 ألف مركبة تابعة لشركة «بي إم دبليو» تخضع لعملية استدعاء، بسبب عيب فني قد يؤدي إلى نشوب حريق «أثناء توقف المركبة وإطفاء محركها».

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أوضحت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، في إشعار رسمي، أن الشركة الألمانية استدعت 720796 مركبة نتيجة وجود خلل في مضخات المياه قد يتسبب في حدوث قصر بالدائرة الكهربائية (ماس كهربائي) لعدد كبير من الفئات والطرازات. و

وُجِّهت تعليمات لمالكي المركبات المشمولة بركن سياراتهم في الخارج وبعيداً عن المنشآت والمباني لحين إتمام عملية الإصلاح، علماً بأن الحل الفني للمشكلة لا يزال قيد التطوير.

ويشمل الاستدعاء طرازات محددة من «بي إم دبليو»، تتضمن: الفئة الثالثة (3 Series)، والفئة الخامسة (5 Series)، وسيارات (Z4) لموديلات 2012–2016؛ وطرازات (X1) لموديلات 2012–2015؛ وطرازات (X3) لموديلات 2013–2017؛ وطرازات (4 Series Gran Coupe) و(2 Series Convertible) لموديلات 2015–2016؛ وطرازات (328xi Gran Turismo)، و(2 Series Coupe)، و(4 Series Convertible)، و(3 Series Coupe)، و(3 Series Sportswagon) لموديلات 2014–2016؛ وطرازات (X4) لموديلات 2015–2018؛ فضلاً عن مركبات (X5 xDrive40e) لموديلات 2016–2018.

وجاء في إشعار الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة أن «الموصل الكهربائي غير المحكم الإغلاق في مضخة المياه قد يتعرض لتسرب المياه، مما يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي»، محذرةً من أن هذا الخلل يرفع احتمالية نشوب حريق.

وأضافت الإدارة في بيانها: «مع مرور الوقت، وبسبب تآكل المواد في الموصل، قد تتسرب الرطوبة إلى داخل المضخة، مما يفتح الباب أمام احتمال حدوث قصر كهربائي»، مشيرةً إلى أن ذلك «قد يزيد من خطر وقوع حادث حراري، وفي حالات نادرة، نشوب حريق».

وأشارت الإدارة إلى أن «بي إم دبليو» على علم بنحو 10 وقائع محتملة ذات صلة في الولايات المتحدة، شملت مركبات سبق إصلاحها ضمن حملة استدعاء أُطلقت عام 2024، مؤكدةً أن الشركة المصنعة لم تتلقَّ أي بلاغات عن وقوع حوادث سير أو إصابات مرتبطة بهذا العيب.

ويحل هذا الاستدعاء الجديد محل استدعاء عام 2024 الذي شمل مركبات مستدعاه مسبقاً؛ إذ أوضحت الإدارة التنظيمية أن المركبات التي خضعت للصيانة بموجب الاستدعاء السابق ستتطلب إجراء إصلاح إضافي.

وفي غضون ذلك، وُجِّهت تعليمات لمالكي المركبات المشمولة بركن سياراتهم في الخارج وبعيداً عن المنشآت والمباني لحين إتمام عملية الإصلاح، علماً بأن الحل الفني للمشكلة لا يزال قيد التطوير.

ومن المتوقع بدء إرسال إشعارات رسمية للمالكين عبر البريد اعتباراً من 25 ديسمبر 2026، كما يمكن للعملاء التواصل مع «بي إم دبليو» على الرقم (800-525-7417) للحصول على مزيد من المعلومات، على أن تُجرى جميع الإصلاحات مجاناً فور توفر الحل الفني.