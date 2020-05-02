«GLR AM».. نسخة معدّلة من «أستون مارتن DXB» بإصدار محدود

المصدر: إعداد: جوني جبور

أطلقت «شركة لوما الألمانية»، مسمى «GLR AM» على نسختها المعدلة من طراز «أستون مارتن DXB»، التي ستأتي محدودة الإصدار بـ20 نسخة فقط.

وحظيت النسخة المعدلة بجملة تعديلات خارجية وداخلية ارتكزت بشكل رئيس على مكونات تعزز من الطابع الرياضي للمركبة المنتمية إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفارهة.

وأوضحت شركة التعديلات الألمانية، أن نسختها المعدلة تتمتع بالعديد من الملامح ذات البنية الضخمة المصنعة من ألياف الكربون الشفافة، تبرز بوضوح على صعيدي خطوط كل من المقدمة والواجهة الخلفية، مع فتحات تهوية ومصد أمامي أكبر حجماً، إضافة إلى فتحات تهوية في غطاء حيز المحرك، وفي إطار شبكة المبرد.

كما استبدلت «لوما» المصد الخلفي بآخر جديد، مع إدخال مكونات مصنعة من ألياف الكربون الشفاف على كل من «حارث» الهواء السفلي، والمبيت الخاص بشبكة العادم، إضافة إلى تصميم جديد للجناح الخلفي المتصل بالسقف، يعزز من عوامل الإيروديناميكية الهوائية.

بدورها، حظيت الخطوط الجانبية بتصميمٍ أكثر اتساعاً لحيز العجلات، وأغطية جديدة لفتحات التهوية في القسم الأمامي، فضلاً عن كسوة للعتبات مع أشرطة زينة جديدة، وعجلات أكبر حجماً مصنعة من مزيج معادن خفيفة الوزن وعالية الصلابة، مع مظهر يرتكز على مفهوم القفل المركزي.