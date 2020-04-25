«Triton H».. سيارة كهربائية بمدى سير يصل إلى 1100 كيلومتر

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت «شركة تريتون سولار الأميركية» Triton Solar عن إنتاجها الأول على صعيد السيارات الكهربائية، المتمثل في الطراز Triton H الذي يتيح مدى سير في الشحنة الواحدة للبطارية يصل إلى 1100 كيلومتر.

وتنضم «تريتون سولار» إلى العديد من الشركات الجديدة على ساحة صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن المواصفات الفنية التي أعلنت عنها «تريتون سولار» في سيارتها الجديدة تدخلها كمنافس قوي وبارز في سوق السيارات الصديقة للبيئة التي تعول بشكل كامل على الطاقة الكهربائية الصرفة، سواء من حيث فئتها التصميمية المنتمية إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة الحجم وذات المقصورة التي تتسع لثمانية ركاب بالغين، أو على صعيد مدى السير.

وتتيح المحركات الكهربائية العاملة في «Triton H» إنتاج قوة 1500 حصان، وتستمد طاقتها من بطارية ضخمة بسعة 200 كيلوواط في الساعة، وهو ما يضمن للسيارة تفوقها على صعيد القوة الحصانية، وحصولها على مدى سير يصل إلى 1100 كيلومتر، والذي يمثل ضعف المسافة المتوافرة حالياً في معظم السيارات الكهربائية في العالم، فضلاً عن تفوقها على منافستها الأميركية الأكثر شعبية «تيسلا» عبر طرازها «إس»، وانتهاءً بالقائمة السعرية المنافسة للغاية، إذ يبدأ سعر «Triton H» من 140 ألف دولار (نحو 514 ألف درهم).