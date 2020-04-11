«إيه بي تي» تقدم نسخة معدّلة من «أودي آر إس 6 ــ آر» بقوة 740 حصاناً

المصدر: إعداد : جوني جبور

قدمت شركة التعديلات الألمانية «إيه بي تي» نسخة معدلة من طراز «أودي آر إس 6 ــ آر»، تضمنت ترقية في محرك الأسطوانات الثماني بسعة أربعة لترات، ومعزز بشاحن «توربو» مزدوج قادر على إنتاج قوة 740 حصاناً، و920 نيوتن/‏‏‏‏متر، بزيادة بلغت 140 حصاناً، و120 نيوتن/‏‏‏‏متر على تلك التي ينتجها محرك النسخة القياسية.

كما زودت «إيه بي تي» نسختها المعدلة بمجموعة إضافات تصميمية جديدة، تعزز من الطابع الرياضي، وتوفر لها مزيداً من حلول الإيروديناميكية الهوائية، تشتمل على مصد أمامي معاد تصميمه بالكامل، مع مشتت هواء مصنّع من ألياف الكربون، إضافة إلى جناح خلفي كبير الحجم صنع من ألياف الكربون، وعجلات بقياس 22 بوصة، وحارث هواء أسفل المصد الخلفي.

وبفضل التعديلات على المحرك، فإنه يمكن لـ«أودي آر إس 6 ــ آر» الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 3.2 ثوان فقط، مقارنة بـ3.6 ثوانٍ في الطراز القياسي.

واقتصرت ترقية المقصورة الداخلية على «حصائر» أرضية جديدة، ومصابيح ترحيبية أثناء الدخول، ومقود مصنع من ألياف الكربون، ومكسو بجلد فاخر.