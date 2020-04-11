«إم 8 جران كوبيه».. طراز جديد من «بي إم دبليو» يبدأ من 663 ألف درهم

المصدر: إعداد : جوني جبور

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية عن إطلاق طرازها الجديد «إم 8 جران كوبيه» في الأسواق العالمية، بسعرٍ يبدأ من 165 ألف يورو (نحو 663 ألف درهم).

وأوضحت الشركة أن الطراز «إم 8 جران كوبيه» يمتاز عن نسختي «إم 8 كوبيه» و«إم 8 كابريو» بتصميم الهيكل الذي يأتي مع أربعة أبواب، والذي ترافق مع زيادة في الأبعاد الخارجية، وزيادة في طول قاعدة العجلات، الأمر الذي انعكس على الطول الإجمالي للسيارة بحدود 20 سنتيمتراً، ليتعدى طولها الجديد حاجز خمسة أمتار، وهو ما ساعد على ارتفاع سعة صندوق الأمتعة، رغم الانسيابية التي يتمتع بها تصميم الباب الخلفي المخصص للصندوق إلى 440 لتراً. كما حصل الطراز الجديد على مكونات إضافية من علامة «إم» التي تمثل الذراع الرياضية لشركة «بي إم دبليو»، أسهمت في تعزيز الطابع الرياضي للسيارة، وبرز ذلك مع السقف المصنع من البلاستيك المدعم بألياف الكربون، وعجلات خفيفة الوزن من قياس 20 بوصة، وجناح خلفي كبير الحجم ومدمج في صندوق الأمتعة، إضافة إلى مصدّ خلفي عريض ونظام عادم مكون من أربع فتحات. بدورها، جاءت المقصورة مع تجهيزات عادة ما تحمل لمسات «إم» عالية الأداء، مثل مقاعد «إم سبورت» ذات البنية الرياضية، والجوانب المرتفعة التي تسهم في دعم جسد السائق، إضافة إلى عجلة قيادة «إم»، ومقبض ناقل حركة ذي بنية «عدائية»، وصولاً إلى شاشة عدادات رقمية من قياس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي مع شاشة من قياس 10.25 بوصات، وشاشة عرض رأسية تتولى عرض البيانات على الزجاج الأمامي، وعلى مستوى نظر السائق، ولمسات من ألياف الكربون، وإضاءة تحيط بأركان المقصورة، وشحن لاسلكي للهواتف المحمولة.

نسخة «كومبيتشن»

قدمت «بي إم دبليو» للمتعاملين معها خياراً إضافياً من طرازها الجديد «إم 8 جران كوبيه»، وذلك مع نسخة «كومبيتشين»، تتيح الحصول على مزيدٍ من القوة، وبالتالي تسارعاً أفضل على صعيد الأداء. كما قدمت خيار حزمة «إم درايف»، التي تتيح لهذه السيارة بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 305 كيلومترات في الساعة.