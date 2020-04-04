«سي آر - في» 2020 في أسواق المنطقة بـ 4 فئات

المصدر: إعداد : جوني جبور

طرحت شركة «هوندا» الشرق الأوسط، طراز عام 2020 من سيارة «سي آر ــ في» بأربع فئات مختلفة التجهيز، تبدأ مع فئتي «دي إكس»، و«إل إكس» ذاتَي الدفع الثنائي، وصولاً إلى الفئتين العلويتين: «إي إكس» و«تورينغ» ذاتَي الدفع الكلي بأربع عجلات.

وجاء طراز عام 2020 بتصميم خارجي جديد، وعجلات معدنية من قياس 18 بوصة، وبتصميم عصري في الفئتين العلويتين، فضلاً عن إدخال تعديلات على المزايا والأنظمة العاملة في المركبة، وتوفير مزيد من الخيارات اللونية.

وتعزز جملة التعديلات التي تم إدخالها على التصميم الخارجي للمركبة، الحضور الرياضي للسيارة المنتمية لفئة «الاستخدامات المتعددة متوسطة الحجم». وتبرز مع حصول «المقدمة» على تصميم جديد لكل من المصدّ والشبك الأمامي، إضافة إلى فتحات جانبية أكثر اتساعاً مقارنة بسابقتها، ومصابيح أمامية تمت إعادة تصميمها كلياً، تتضمن مصابيح نهارية عاملة بتقنية «إل إي دي» تأتي على شكل أجنحة في جميع الفئات، فضلاً عن تزويد جانبي المصد بمصابيح ضباب ذات بنية دائرية تواكب الهوية الرياضية للمركبة. وامتدت جملة التغييرات على الهيكل، لتطال المكونات الخلفية مع منح السيارة مصابيح خلفية داكنة اللون، إضافة إلى مصد تمت إعادة تصميمه بما يضمن تعزيز ثبات السيارة، سواء على السرعات العالمية أو عند دخول المنعطفات. وجاءت المقصورة الداخلية في طراز عام 2020، مع وحدة تحكم مركزية جديدة سهلة الاستخدام، إضافة إلى توفير في مساحات التخزين لتصبح أكثر مرونة. وتشتمل التقنيات الأخرى على شاشة عرض «تي إف تي» ملونة لواجهة معلومات السائق. كما تحتوي الفئتان: «دي إكس» و«إل إكس» على شاشة ملونة بحجم خمس بوصات، فيما تأتي الفئتان «إي إكس» و«تورينغ» مع شاشة تعمل باللمس من مقاس سبع بوصات، إضافة إلى توافر نظام ملاحة، واقتصار ميزة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية على الفئة الأعلى «تورينغ».

وتتضمن مزايا الراحة الرئيسة في السيارة الجديدة، نظام تشغيل المحرك عن بُعد، الذي يأتي قياسياً في الفئات الأربع، والتحكم بدرجة الحرارة في منطقتين، والذي يأتي في الفئتين: «إي إكس» و«تورينغ»، وتتضمنان أيضاً نظام التحكم في الباب الخلفي كهربائياً، مع ميزة ضبط الارتفاع.

السلامة المتقدمة

اعتمدت «هوندا» في بناء هيكل مركبتها «سي آر ــ في» لعام 2020، على الجيل الأحدث من هندسة التوافق المتقدمة «إيه سي آي»، التي تتيح صلابة أكبر ومستويات أعلى من السلامة عند حدوث التصادمات، كما تتضمن أنظمة السلامة الأخرى، وبشكل قياسي، حصول السيارة على وسائد هوائية أمامية، مقارنة بوسائد هوائية ستارية وجانبية في الفئة «تورينغ».