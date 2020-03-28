«فورد إكسبلورر» الجيل السادس تنطلق في المنطقة بنظام دفع رباعي و7 أنماط للقيادة

أطلقت «فورد» الشرق الأوسط، سيارة الجيل السادس من طرازها الشهير «إكسبلورر»، وذلك كطراز خاص بعام 2020، وحصل على جملة واسعة من التحسينات، من ضمنها تزويد السيارة بنظام دفع رباعي، وسبعة أنماط للقيادة، بالإضافة إلى تزويده بباقة من التقنيات المساعدة للسائق، وحصول جميع فئات هذه السيارة على نسخة متطورة من محركات «EcoBoost» ذات سعة 2.3 لتر، والقادرة على إنتاج قوة 300 حصان، و420 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، على أن يتولى نقلها إلى نظام الدفع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات. كما زوّدت الشركة، سيارتها بباقة موسعة من أنظمة السلامة، إذ تأتي السيارة قياسياً مع نظام «فورد Co-Pilot 360»، الذي يضم نظام رصد المشاة، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي ودعم المكابح، ونظام رصد المركبات في المنطقة غير المرئية، والإنذار عند الرجوع إلى الخلف، ومساعد البقاء ضمن حارة السير، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام الإضاءة العالية التلقائي في المصابيح الأمامية.

وتزدان المقصورة الداخلية، بشاشة لوحية من قياس ثماني بوصات تعمل باللمس، ومثبتة في منتصف الكونسول المركزي، وتتولى عرض الأنظمة العاملة في السيارة، من ضمنها الحصول على خرائط نظام الملاحة بملء الشاشة، بالإضافة إلى إمكانية تقسيمها إلى قطاعات تضم معلومات مختلفة مثل نظام الخرائط ومعلومات الموسيقى والصوت.

ويتوافر في المقصورة أيضاً، قاعدة شحن لاسلكي، تمكّن السائقين من شحن هواتفهم الذكية، إضافة إلى أربعة منافذ «USB»، ومقابس شحن كهربائي تراوح بين 12 و24 فولتاً. كما قدمت «فورد» لسيارتها، نظاماً صوتياً متطوراً باستطاعة 980 واط، يضم 12 مكبر صوت من علامة «بانغ أند أولفسن». وتمتاز المقصورة، بثلاثة صفوف من المقاعد الرحبة، يمكن طيها كهربائياً، ما يسمح بزيادة السعة التخزينية في السيارة لتصل إلى 2486 لتراً، بعد طي صفي المقاعد الثاني والثالث.

فئات مختلفة

جاءت سيارة الجيل السادس، بثلاث فئات من التجهيزات، بدايةً مع النسخة القياسية «Base»، وصولاً لنسختي «XLT» و«Limited»، ويراوح النطاق السعري بين 151 و236.1 ألف درهم. ويمكن للمتعاملين اختيار الطلاء الخارجي بين 10 خيارات لونية.

السيارة تأتي قياسياً مع نظام «فورد Co-Pilot 360». ■ من المصدر