«أودي أر إس كيو8» تصل إلى أسواق المنطقة نهاية الشهر الجاري

المصدر: إعداد : جوني جبور

أفادت «أودي الشرق الأوسط» بأن الطراز الجديد «أر إس كيو8» المنتمي لفئة السيارات الرياضية الكوبيه متعددة الاستخدامات والكبيرة الحجم، سيصل إلى صالات العرض في دول المنطقة، بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويتربع طراز «أر إس كيو8» على قمة سيارات «أودي» الألمانية للفئة «كيو» من حيث الأداء، إذ تبلغ الاستطاعة الميكانيكية التي ينتجها محرك السيارة المكون من ثماني أسطوانات وبسعة أربعة لترات والمعزز بشاحن توربيني، 600 حصان، و800 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، الكفيلين بمنح السيارة تسارعاً يوازي من حيث الأداء تلك التي تقدمها السيارات المنتمية لفئة السوبر رياضية، وذلك من خلال قدرة المحرك على دفع «أر إس كيو8» للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، في غضون 3.8 ثوانٍ.

ووفّرت «أودي» لعملائها إمكانية الحصول على المجموعة الديناميكية الاختيارية، التي تمنح السيارة القدرة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 305 كيلومترات في الساعة. وتتضافر جهود محرك الوقود الاحتراقي العامل بتقنية «تي إف إس إي» مع نظام كهربائي يعمل بجهد 48 فولتاً، يوفر مزيداً من الأداء والكفاءة في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 0.8 لتر لكل 100 كيلومتر. ويضمن نظام التعليق الرياضي الهوائي المتكيف الذي يأتي كتجهيز أساسي، بالتعاون مع نظام امتصاص الصدمات، أداءً مثالياً للسيارة، سواء على الطرق العادية أو في حلبة السباق وحتى على الطرق الوعرة، من خلال قدرة نظام ضبط ممتص الصدمات على الانتقال تلقائياً بين وضعي القيادة المريحة والوضع الرياضي الفائق.

وتتمتع «أر إس كيو8» بخلوص أرضي متغير وقابل للتعديل، يعمل بصورة متزامنة مع خيارات أنظمة القيادة ونظام «كواترو» للدفع الرباعي المستمر، ونظام التحكم في هبوط المنحدرات في منح السيارة الكفاءة المطلوبة للتعامل مع الطرق الوعرة.

30 نظاماً

قدّمت «أودي» لسيارتها «أر إس كيو8» أكثر من 30 نظاماً لمساعدة السائق، وأبرزها نظام تثبيت السرعة المتكيف، ونظام تعزيز الكفاءة، والتحذير عند تغيير المسار، وأنظمة تحذير الكبح، بالإضافة إلى كاميرات توفّر رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، تتولى عرضها الشاشة الخاصة بنظام «أودي المتعدد الوسائط».