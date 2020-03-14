«مانسوري» تقدّم «جي كلاس» بلمسات مصمّم الأزياء فيليب بلين

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «مانسوري» النقاب عن نسخة معدلة من سيارة «مرسيدس جي كلاس»، تحمل لمسات مصمم الأزياء الألماني فيليب بلين، ويقتصر انتاجها على 20 نسخة فقط.

وأوضحت شركة التعديلات الألمانية، أن نسختها المعدلة الجديدة التي تحمل اسم «Star Trooper»، تستند الى طراز «Mercedes AMG G63-20 th Anniversary Edition»، الذي يتمتع قياسياً بمحرك ينتج قوة 585 حصاناً، و850 نيوتن/‏متر من عزم الدوران الأقصى، لتسهم التعديلات التي أدخلتها الشركة، وطالت برمجيات المحرك المكون من ثماني أسطوانات، بالإضافة إلى تزويد السيارة بشاحن توربو كبير ومجموعة عادم رياضية، أسهمت في زيادة القوة لتصل إلى 850 حصاناً، و1000 نيوتن/‏متر للعزم، الكفيلين بدفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.5 ثوانٍ.

وتمتاز «Star Trooper» بتوقيعات متعددة لمصمم الأزياء بلين، بالإضافة إلى حصولها على عجلات ضخمة من قياس 24 بوصة، وتصميمين جديدين لكل من المصدين الأمامي والخلفي، وجناح خلفي مثبت على حافة السقف، وناشر هواء كبير الحجم، ومقابض أبواب مصنعة من ألياف الكربون، وصولاً لمقصورة تزدان بمصابيح تظهر بشكل نجوم في السقف، وكسوة داخلية من جلد «إلكانتارا» الفاخر، وشاشتين كبيرتين للتحكم في عرض نظام الملتيميديا.