«جي إم سي» تطلق «أكاديا 2020» في المنطقة

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت «جي إم سي» الشرق الأوسط عن وصول طراز عام 2020 من سيارة «أكاديا» إلى أسواق المنطقة، في طراز يوفر العديد من التقنيات الذكية من «جي إم سي»، بما في ذلك محرك التوربو الجديد، والجيل الأحدث من نظام المعلومات والترفيه، على أن تأتي ضمن فئات «SLE»، و«SLT»، و«أكاديا AT4» الجديدة، وانتهاءً بفئة «دينالي» الفاخرة، مع ثلاثة خيارات لمقاعد المقصورة بين خمسة وستة وسبعة ركاب، وبحسب الطراز والفئة.

وحظي طراز 2020 بتحسينات لكل من الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية، إذ جاءت الخطوط الخارجية أكثر قوة، مع تشطيبات داكنة تظهر في فئة «AT4» التي يتم طرحها للمرة الأولى، والمخصصة للعملاء الباحثين عن قدرات أكبر للتعامل مع الطرق الوعرة.

وجاءت المقصورة الداخلية مع نظام «جي إم سي» للمعلومات والترفيه، الذي يوفر ميزات جديدة مصممة للمساعدة على تحسين تجربة المستخدم، والترافق مع قدرة أكبر على تخصيص الأوامر، وصولاً لتزويد السيارة بشاشة عرض رأسية، تعرض البيانات المهمة للسائق على الزجاج الأمامي.

ووفرت «جي إم سي» لسيارتها محركاً جديداً مزوداً بشاحن توربيني، يستخدم تقنية مبتكرة ثلاثية القوة لنظام الصمامات، وشاحن توربيني آخر يتولى مهام تحسين الأداء والكفاءة في جميع ظروف القيادة.