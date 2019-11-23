«فورد» تكشف عن «موستانغ ماك إي» الكروس أوفر الكهربائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «فورد»، رسمياً، عن طراز «موستانغ ماك إي» الكهربائي الجديد، والمنتمي إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة، والذي جاء بخمس فئات مختلفة من حيث التجهيز ونطاق القوة، على أن تتوافر في الأسواق بحلول العام المقبل، وكطراز خاص في عام 2021.

وتستند الفئات الخمس لسيارة «فورد موستانغ ماك إي» الجديدة، في استخلاص قوتها، إلى نطاق المحركات الكهربائية، والتي يراوح نطاق قوتها بين 255 حصاناً مع الفئة الأولى، وصولاً إلى 459 حصاناً في الفئة الأقوى «Mach-E GT».

ويضمن نطاق القوة الكهربائي، الذي ينتج عزماً أقصى يراوح بين 414، و830 نيوتن/‏‏‏متر، جعل «فورد موستانغ ماك إي» قادرة على الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر، في غضون ست ثوانٍ للفئة الأولى.

ووفقاً لمصادر «فورد»، يراوح النطاق السعري لـ«موستانغ ماك إي» الكهربائية الجديدة في السوق الأميركية بين 43.9 ألفاً، و59.9 ألف دولار (161 و219.8 ألف درهم).