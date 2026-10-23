الطاير للشباب: الاقتصاد الأخضر يخلق صناعات ومهناً جديدة

أكد رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، أن الشباب يمتلكون اليوم إمكانية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا والشبكات العالمية على نطاق لم تكن الأجيال السابقة لتتخيله، مشيراً إلى أن أفكارهم وقدراتهم يمكن أن تسهم في تسريع التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة للطاير في جلسة «الطاولة المستديرة للشباب: من الأفكار إلى الأثر - توسيع نطاق الحلول التي يقودها الشباب من أجل الاقتصاد الأخضر»، التي نظمتها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر من خلال منصة الشباب والأوساط الأكاديمية، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تم تنظيمها خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».

وقال الطاير: «يسعدني أن أرحب بكم في جلسة الطاولة المستديرة للشباب ضمن فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ويمثل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر أحد التحولات الحاسمة في العصر الحالي، فهو يعيد تشكيل طريقة إنتاجنا واستهلاكنا للطاقة، وإدارتنا لمواردنا الطبيعية، وتصميم مدننا، وتطويرنا لتقنيات جديدة، وخلق فرص للنمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف أن «الشباب اليوم يمتلكون إمكانية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا والشبكات العالمية على نطاق لم تكن الأجيال السابقة لتتخيله، حيث يمكن لأفكاركم وقدراتكم أن تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة».

وقال: «سيسهم الاقتصاد الأخضر في إيجاد صناعات جديدة، ومهنٍ جديدة، وفرصٍ جديدة، ويتاح لجيلكم ليس فقط المشاركة في هذا التحول، بل المساعدة في تشكيل اتجاهه وتسريع أثره.. تمنياتي لكم بنقاش مثمر وملهم».