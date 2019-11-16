«إنفينيتي» تعرض ملامح سيارتها «QX55» الجديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت «إنفينيتي»، أولى الصور التشويقية لسيارتها الرياضية الجديدة المتعددة الاستخدامات «QX55»، التي استعرضت أجزاء منها، وللمرة الأولى عالمياً، في فعالية مهرجان «بيل بيتش كومكروس ديليغانس» 2019 في أميركا. وتكشف الصورة الأولية لـ«QX55» عن مزيج من قوة أداء السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والأناقة التي تتمتع بها الفئة الكوبيه من هذه السيارات. ووفقاً لـ«إنفينيتي»، تمثل «QX55» المتألقة بتصميم الكوبيه، امتداداً لنهج الشركة الذي استهلته عام 2003، مع طرازها «FX» الذي يعد أول سيارة كروس أوفر تمتزج فيها تصاميم السيارات الرياضية مع المزايا العملية للسيارات متعددة الاستخدامات «SUV»، ومازالت تأثيراتها واضحة على تصاميم «إنفينيتي» حتى اليوم.

وأكدت «إنفينيتي» عزمها الكشف عن مزيد من تفاصيل سيارتها الجديدة «QX 55» قبل إطلاقها في عام 2020، إلا أن مواقع إلكترونية مختصة في عالم المحركات، ألمحت إلى إمكانية بناء السيارة الجديدة على هيكل «QX 50» الحالية.