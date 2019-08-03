«إيه بي تي» ترفع قوة «سكودا كودياك آر إس» إلى 267 حصاناً

المصدر: جوني جبور - دبي

أدخلت شركة «إيه بي تي» الألمانية، جملة من التعديلات على طراز «سكودا كوياك آر إس» الخاص بعام 2020، طالت كلاً من المكونات الخارجية والداخلية، بجانب نطاق المحرك، والتي كان من سبيلها رفع القوة الحصانية للمحرك من 240 إلى 267 حصاناً، والتي ترافقت مع زيادة في نسب عزم الدوران الأقصى من 500 إلى 540 نيوتن/‏‏متر.

وانعكست جملة التحسينات التي أدخلتها شركة التعديلات «إيه بي تي» وطالت أجزاء المحرك وحيز الأسطوانات، في منح النسخة المعدلة من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات وسباعية الركاب، القدرة على تحسين معدلات الأداء، وذلك من خلال قدرة السيارة الجديدة على الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.8 ثوانٍ، بصورة أسرع بنحو عشرين جزءاً من الثانية عن الإصدار القياسي. كما باتت «سكودا كوياك آر أس» المعدلة قادرة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 237 كيلومتراً في الساعة، بزيادة بلغت 17 كيلومتراً في الساعة على النسخة القياسية.

وأولت «إيه بي تي» اهتماماً في إجراء تعديلات على الهيكل الخارجي للسيارة، تبرز بوضوح من خلال منح النسخة المعدلة مصداً أكبر حجماً مقترناً بزيادة ملحوظة بعدد الشفرات السفلية واتساع حيز الفتحات الجانبية، ما انعكس بدوره على تحسين ديناميكيات القيادة، وتقديم مزيد من حلول الإيروديناميكية الهوائية.