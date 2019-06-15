«مانسوري» تكسو «فيناتوس» بألياف «فايبر كربون»

المصدر: جوني جبور - دبي

أدخلت شركة «مانسوري» الألمانية كسوة من ألياف «فايبر كربون» على المركبة «فيناتوس» التي تعد نسخة معدلة عن طراز «لامبورغيني أوروس» المنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فائقة الأداء.

وأوضحت الشركة المتخصصة بالتعديل أن النسخة المعدلة «فيناتوس» تكتسي بمكونات مصنعة من «فايبر كربون» على صعيدي المقدمة والخطوط الخلفية، فضلاً عن غطاء حيز المحرك وواقيات العجلات، ومنح السيارة جناحاً خلفياً كبير الحجم، وناشر هواء أكثر تعقيداً، مصنّعين بدورهما من مكونات «فايبر كربون»، ويقدمان للسيارة نطاقاً أعلى على صعيد الديناميكية الهوائية، بغرض زيادة عاملي السرعة والثبات على الخطوط المستقيمة، وعند دخول المنعطفات.

كما أدخلت «مانسوري» تعديلات على المقصورة الداخلية، مع الاعتماد على مكونات «فايبر كربون» في صناعة العديد من أجزاء المقصورة، تبرز بوضوح مع «عتلات» تبديل السرعة خلف عجلة القيادة، ومكونات الكونسول الوسطي ولوح القيادة. وتتألق «فيناتوس» مع مجموعة عوادم رياضية، بجانب حصولها على عجلات كبيرة الحجم من قياس 24 بوصة، بدلاً من العجلات القياسية ذات حجم 21 بوصة، فيما حافظت النسخة المعدلة على محرك «أوروس» القياسي، المكون من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، والمعزز بتوربو مزدوج قادر على إنتاج قوة 650 حصاناً، و850 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى للمحرك.