«فيراري إف 8 تريبوتو» تتجاوز مليون درهم في السوق الإماراتية

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت «شركة الطاير للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «فيراري» في الدولة، أخيراً، الستار عن سيارة «فيراري إف 8 تريبوتو»، الطراز الأحدث للعلامة الإيطالية الشهيرة، والأقوى تاريخياً على صعيد فئة السيارات المزودة بمحرك وسطي من ثماني أسطوانات، مع طراز يمثل التعبير الأرقى عن سيارة «بيرلينيتا» بمقعدين من «فيراري»، ويتمتع بخواص ومزايا فريدة كلياً، وبسعر يبدأ في السوق الإماراتية من مليون و2750 درهماً.

وترسي «إف 8 تريبوتو» معياراً جديداً لما تقدمه السيارة من متعة ومرونة في القيادة وسهولة في التحكم، إذ ستضمن للسائقين تفوقاً في الأداء الذي يقدمه محرك الأسطوانات الثماني، الحاصل على مدار السنوات الماضية على جائزة الأفضل عالمياً، بجانب الاستمتاع بمستويات غير مسبوقة من تجربة القيادة.

وتجسد «فيراري إف 8 تريبوتو» إبداع «مركز فيراري» للتصميم، على صعيد إيجاد توجه جديد يعكس في جوهره التفرد والمزايا الأساسية التي تميزت بها جميع سيارات «فيراري»، خصوصاً على صعيد الأداء الاستثنائي والانسيابية والكفاءة الديناميكية. كما تعد السيارة الجديدة، الأقوى تاريخياً على صعيد أداء الديناميكيات الهوائية ضمن فئة السيارات الرياضية المزودة بمقعدين، والمستوحاة من سيارات «فيراري بيرلينيتا» الأسطورية ذات المحرك المثبت في القسمين الأوسط والخلفي من هيكل السيارة.

وتحل «فيراري إف 8 تريبوتو» مكان طراز «فيراري 488 جي تي بي»، إنما مع مستويات أداء أعلى، بجانب تجربة قيادة تفاعلية أكبر، وذلك بعد أن شهدت السيارة الجديدة تطويراً في مختلف الجوانب، إذ باتت تحقق أداءً أفضل من حيث التحكم بالسيارة عند قيادتها بأقصى قدراتها، سواء على الخطوط المستقيمة أو عند المنعطفات السريعة والبطيئة.

كما حصلت مقصورة «فيراري إف 8 تريبوتو» على ترقية إضافية مقارنة بـ«488 جي تي بي»، إذ تشمل التغيرات الملحوظة، فتحات المكيف ذات المظهر التوربيني، بالإضافة إلى وحدة تحكم مركزية أكثر سلاسة في التعامل، وشاشة وسطية تعمل باللمس قياس سبع بوصات، وصولاً إلى استخدام أكبر للمكونات المصنّعة من ألياف الكربون في أرجاء المقصورة كافة.

johni_jabbour@yahoo.com

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