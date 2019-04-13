هيونداي تطلق نسخة «إن-لاين» من «توسان»

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت شركة «هيونداي» عن إطلاق نسخة «إن-لاين» من سيارتها «توسان»، التي تنتمي لفئة الطرز الرياضية المتعددة الاستخدامات، لمنح سيارتها مزيداً من الطابع الرياضي. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن النسخة الرياضية «توسان إن-لاين»، ستتمتع بشبكة مبرد جديدة، وبتصميم خاص للمصدين الأمامي والخلفي، بجانب تزويد السيارة بعجلات خاصة أكبر حجماً من قياس 19 بوصة، وبمصابيح ضوء نهارية ذات تصميم مغاير عن تلك الموجودة في النسخة القياسية، وانتهاءً بمخارج عادم مزدوجة.

وأدخلت الشركة الكورية تعديلات خاصة على المقصورة الداخلية، تبرز من خلال حليات داكنة اللون، وخيوط حياكة باللون الأحمر، تسهم في توفير تباين مع اللون الأسود الذي يطغى على كسوة المقاعد الجلدية، بالإضافة إلى دواسات مصنعة من الفولاذ. ويتوافر للسيارة محرك يعمل بوقود البنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، معزز بالتوربو قادر على إنتاج قوة 177 حصاناً، إضافة إلى توفير خيار محركات الديزل مع محرك رباعي الأسطوانات بسعة اللترين، قادر على إنتاج قوة 185 حصاناً، ومتصل بنظام الدفع الرباعي الدائم.