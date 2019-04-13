«هينيسي» تحقن «ماكلارين سينا» بقوة 1000 حصان

المصدر: جوني جبور - دبي

أدخلت شركة «هينيسي» الأميركية جملة من التعديلات التقنية على طراز «ماكلارين سينا»، الـ«سوبر رياضي» البريطاني، أسفرت عن جعل محرك السيارة البريطانية قادراً على إنتاج نطاق قوة تزيد على 1000 حصان. وأوضحت الشركة أنها أجرت تعديلات على نطاق محرك «التوربو» المزدوج، المكون من ثماني أسطوانات على شكل حرف «V»، كان الهدف منها رفع قوة المحرك الحصانية من 800 إلى نطاق قوة يراوح بين 912 و1014 حصاناً.

كما تضمنت التعديلات منح السيارة فلتر هواء جديداً، ومبرد هواء شحن، ومجموعة عادم مصنعة من الفولاذ، قبل أن تكتفي «هينيسي» بوضع بصماتها على جسم السيارة الخارجي والمقصورة الداخلية على مجموعة من اللوحات والشعارات، خصوصاً أن «ماكلارين سينا» النسخة القياسية تتمتع بملامح رياضية متفوقة، لا تحتاج لإضفاء المزيد من العدائية على مكوناتها. وبفضل القوة الحصانية الجديدة، باتت «ماكلارين سينا» النسخة المعدلة قادرة على الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في أقل من 2.8 ثانية، وصولاً لسرعة قصوى تصل إلى أعتاب 350 كيلومتراً في الساعة.