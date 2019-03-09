«سيات» تدشّن حقبة السيارات الكهربائية مع «إلبورن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت شركة «سيات»الإسبانية حقبة السيارات الكهربائية، بالكشف أخيراً عن طرازها الاختباري «إلبورن»، وذلك خلال مشاركة الشركة التابعة لـ«مجموعة فولكس واغن»، في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات المقام حالياً بنسخته الـ89.

وتنتمي «إلبورن»، المتوقع دخولها الإنتاج التجاري قريباً، إلى عائلة سيارات هاتشباك، خصوصاً أن السيارة تستند في قاعدة بنائها الى طراز «فولكس واغن LD» الكهربائي، مع محرك كهربائي ينتج قوة 168 حصاناً، وبطارية باستطاعة تبلغ 111 كيلوواط، تضمن السير مسافة 550 كيلومتراً في الشحن الكامل، قبل أن يعاد شحن البطارية.

وتتمتع السيارة بصبغة رياضية، تبرز مع مقدمة عريضة مزدانة بخطوط حادة وغطاء محرك ينساب بسلاسة نحو الزجاج الأمامي، ما يعزز عوامل الانسيابية الهوائية، وصولاً إلى خط سقف مقوس يميل بحدة نحو الخلفية، ما يسمح للهواء المنساب بتوفير قوى هوائية دافعة من أعلى إلى أسفل، وبالتالي تعزيز ثبات المركبة.

وحصلت السيارة على لوحة قيادة معززة بشاشة وسطية كبيرة تتمتع بزاوية ميلان واضحة تجاه السائق، إضافة إلى لوحة عدادات رقمية عبارة عن شاشة بقياس صغير نسبياً.