«بي إم دبليو» تقدّم نسخة حصرية من «إم 850 آي إكس درايف كوبيه»

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت «بي إم دبليو» عن توافر 400 نسخة فقط من سيارتها الرياضية الكوبيه الجديدة «إم 850 آي إكس درايف»، نسخة الإصدار الأول المعززة بخصائصها الديناميكية وتجربة القيادة الفائقة، بالإضافة إلى تصميم رياضي أنيق.

كما وفرت الشركة الألمانية لنسختها الجديدة، مجموعة من المزايا الحصرية والمبتكرة، بعد أن حصلت «إم 850 آي إكس درايف»، بدايةً مع هيكل خارجي بلون حصري تطرحه «بي إم دبليو» للمرة الأولى، وصولاً لشبكة فتحة غطاء المحرك، وموزع هواء وشبكة عوادم باللون الأسود، بالإضافة إلى إطارات حصرية، وانتقالاً إلى تصميم متميز على صعيد فرش المقصورة الداخلية، ومزايا تزخر بها المقصورة، مثل برنامج «BMW Individual»، بجانب مجموعة راقية من خيارات الألوان والمواد، وقائمة من المعدات فائقة الجودة مختارة خصيصاً لهذه النسخة، وانتهاءً بكسوة جلدية باللونين العاجي والأزرق الداكن.

وميكانيكياً، تتضمن السيارة محركاً مكوناً من ثماني أسطوانات، ومزوداً بتقنية الشحن التوربيني المزدوج من «بي إم دبليو»، ما يضمن انتاج طاقة قدرها 539 حصاناً، يتولى نقلها إلى نظام الدفع بالعجلات الأربع، ناقل حركة «Steptronic» رياضي ثماني السرعات، مع العلم أن المحرك الجديد يكتفي بمعدل استهلاك يقف عند 9.7 لترات لكل 100 كيلومتر من المسافة المقطوعة.