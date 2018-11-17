«ميتسوبيشي» تطلق جيلاً جديداً من سيارتها «L200»

المصدر: جوني جبور - دبي

أطلقت شركة «ميتسوبيشي» الجيل الجديد من سيارتها «L200» المنتمية إلى الشاحنات التجارية الصغيرة (بيك أب)، وجاءت بملامح أكثر عدائية، فضلاً عن محرك قوي يتمتع بعزم يصل إلى 430 نيوتن/‏‏‏متر.

وأشارت الشركة، إلى أن الجيل الجديد من «L200» يأتي بطول إجمالي يبلغ 5.3 مترات، فضلاً عن تغييرات طالت مكونات الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية.

وحصلت السيارة على باقة من الأنظمة المساعدة، يبرز منها أربعة أنماط للقيادة على الطرق المختلفة، بجانب نظام التحذير من النقاط العمياء للمرايا الجانبية، وخاصية المصابيح الأمامية المتكيفة مع نظام منع الانبهار للضوء العالي، وانتهاء بمساعد بدء السير على الطرقات الجبلية. وتعتمد السيارة في استخلاص نطاق القوة البالغة 170 حصاناً، والعزم الأقصى البالغ 430 نيوتن/‏‏‏متر، على سواعد محرك ديزل رباعي الأسطوانات بسعة 2.4 لتر. كما وفرت «ميستوبيشي» للجيل الجديد من «L200» خيارين من المقصورات الداخلية، بدءاً من الطراز القياسي الذي يأتي بمقصورة مفردة تتضمن صفاً واحداً من المقاعد، وصولاً إلى خيار المقصورة ثنائية صفوف المقاعد والأبواب، التي تتسع لخمسة ركاب بالغين.