«أودي» تُطلق «E-Tron» الكهربائية ديسمبر المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت شركة «أودي» أنها ستُطلق سيارتها «E-Tron» الكهربائية الرياضية المتعددة الاستخدامات، في الأسواق ديسمبر المقبل، وبسعر يبدأ من 79 ألفاً و900 يورو، ما يعادل 339 ألفاً و708 دراهم.

وأشارت الشركة إلى أن «E-Tron» تمهد الطريق لشقيقتها «E-Tron DportBack» مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى إطلاق الطراز الرياضي «E-Tron GT» قبل حلول عام 2020، وذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها «أودي» إنتاج أكثر من 10 سيارات كهربائية قبيل عام 2025.

وأوضحت الشركة أن سيارتها «E-Tron» تأتي بطول إجمالي يبلغ 4.9 أمتار، وتتسع مقصورتها لخمسة ركاب بالغين، فضلاً عن صندوق أمتعة قادر على استيعاب 660 لتراً، على أن يتم دفع السيارة بواسطة اثنين من المحركات الكهربائية القادرة على إنتاج قوة 408 أحصنة، والكفيلة بجعل السيارة، البالغ وزنها 2.5 طن، قادرة على الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 5.7 ثوانٍ.

وتستمد المحركات الكهربائية طاقتها اللازمة من بطارية ذات سعة 95 كيلوواط/‏‏‏ساعة، التي تكفل للسيارة قطع مسافة 400 كيلومتر في الشحن الكامل، قبل أن تتم إعادة شحن البطارية.