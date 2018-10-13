«مرسيدس GLE450» تُزاحم «BMW X5» عـلى قمّة هرم «المتعدّدة الاستــخدامات» الهجينة

المصدر: جوني جبور - دبي

سلّط معرض باريس الدولي للسيارات، الذي تنتهي فعالياته غداً، الضوء على استمرار حدة المنافسة بين كبار صانعي السيارات حول العالم والشركات الألمانية، على وجه التحديد، بعد أن كشفت «مرسيدس» عن طراز عام 2020 من سيارتها «GLE450»، الساعية من خلالها للمنافسة على رأس هرم السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـ«SUV»، التي تعتمد على نطاق الطاقة الهجينة، وتجديد المنافسة المحتدمة والتقليدية مع غريمتها الألمانية الأخرى «BMW»، التي قدمت بدورها في معرض باريس طراز عام 2019 من سيارتها الهجينة « BMW X5 XDrive45e iPerfomance».

وتبرز كلتا السيارتين، التوجهات المستقبلية لكلتا الشركتين الألمانيتين، خصوصاً أنهما تحملان راية الفئة الأعلى من حيث قوة الأداء المستندة إلى مفاهيم المحركات الهجينة «محرك وقود احتراقي + محركات كهربائية» الصديقة للبيئة، فعلى الرغم من النمط التصميمي المتشابه من حيث الخصائص الوظيفية لسيارة تحمل مفهوم المقصورة الداخلية القادرة على استيعاب سبعة ركاب، إلا أن لكل من هاتين السيارتين بصمتها الخاصة القادرة على اجتذاب شريحة العملاء الساعين للحصول في مركباتهم المستقبلية على مواصفات ضمن هذه الفئة من السيارات القادرة على تلبية رغباتهم على صعيد قوة الأداء ورفاهية الركوب، مع معدلات استهلاك وقود أقل، والتي من سبيلها خفض معدلات نسب الانبعاثات الغازية الضارة للبيئة.

وتسلّط «الإمارات اليوم» الضوء على ما تقدمه كلتا السيارتين ضمن المنافسة المتجددة بين اثنين من كبار المصنّعين الألمان، وهذه المرة على صعيد قطاع المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات الـ«SUV» الهجينة.

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