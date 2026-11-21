استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأميركي دونالد ترامب عند سلم الطائرة في مطار شنغن الأربعاء الماضي في خطوة وصفتها وكالة «فرانس برس» بأنها غير معهودة منذ عقود لرئيس صيني في الترحيب بمسؤول أجنبي.

وبعيد هبوط الطائرة الرئاسية الأميركية نزل ترامب منها على سلم تغطيه السجادة الحمراء، وكان شي في انتظاره عند أسفله.

وتبادل قائدا أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم مصافحة وعناقاً مقتضباً، قبل أن يتوجه كل منهما نحو سيارته، فيما كان فتية وفتيات يهتفون ويلوحون بأعلام أميركية وصينية.