«لكزس» تدشّن طراز عام 2019 من الكوبيه الرياضية «RC»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «لكزس» رسمياً النقاب عن طراز عام 2019 من سيارتها الكوبيه الرياضية «RC»، وذلك على هامش مشاركة الصانع الياباني ضمن فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات الممتد حتى 14 أكتوبر الجاري.

وحظي طراز 2019 بجملة من التحديثات شملت مكوناتها الخارجية والداخلية، وبرزت بوضوح مع مصابيح وشبك أماميين، أعيد تصميمها بالكامل، فضلاً عن مصابيح ومصد خلفي حظيت بالأمر ذاته. وداخلياً، اقتصرت جملة التحديثات التي أدخلتها «لكزس» على منطقة الكونسول الوسطي ومسند اليد، التي جاءت مقترنة مع استخدام كثيف للمكونات المصنعة من مواد عالية الجودة وتتسم بعنصر الفخامة، وتبرز بوضوح في أزرار التحكم بشكل خاص.

وميكانيكياً، قدمت الشركة لسيارتها خيارين من المحركات، الأول مكون من أربع أسطوانات، مع شاحن توربو، ويضمن إنتاج قوة 241 حصاناً، فيما جاء الخيار الثاني مع محرك مكون من ست أسطوانات بسعة 3.5 لترات، والقادر على إنتاج قوة 311 حصاناً، وكلا المحركين يتصلان بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.

وتطمح «لكزس» عبر تحديثاتها الأخيرة، إلى الاستمرار في منافسة طرز هذه الفئة من السيارات التي تتزعمها بصورة كبيرة، الطرز الألمانية.