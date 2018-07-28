«مرسيدس» تقدم «AMG GT 63» بقوة تصل إلى 639 حصاناً

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شركة «مرسيدس» النقاب، أخيراً، عن أيقونتها AMG GT 63 الجديدة التي تجمع بين ديناميكية سيارات السباقات وعملانية موديلات الحياة اليومية. وتنبض السيارة الجديدة بخيارين من محركات الأسطوانات الثمانية، وبسعة الأربع لترات، والتي تزأر بقوة 585 حصاناً، و800 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى في النسخة القياسية، وصولاً لحصول النسخة الأقوى «S» على نطاق قوة يصل إلى 639 حصاناً، و900 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران. كما تتوافر السيارة بخيارين من باقات الحزم التصميمية الخارجية، بدءاً من باقة «Night»، وصولاً لباقة «Chrom».

وداخلياً، تتمتع قمرة القيادة بنظام ملتيميديا حديث مع شاشتي عرض بدقة فائقة قياس 12.3 بوصة، والعديد من الأنظمة المساعدة، ويتم عرض المعلومات حول وضع القيادة والملاحة ومعدلات الأداء وقيم عزم الدوران رقمي بالكامل.

وبحسب «مرسيدس»، من المقرر طرح «AMG GT 63» الجديدة في الأسواق الخريف المقبل بسعر يبدأ من 150 ألفاً و119 يورو، ما يعادل «640 ألف درهم».