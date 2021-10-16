«لينوفو» تطرح كمبيوتر محمولاً بشاشة لمسية قياس 16 بوصة

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة لينوفو الصينية» عن إطلاق الموديل الجديد من الكمبيوتر المحمول«Yoga 16s» القابل للتحويل.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر المحمول الجديد يأتي بشاشة لمسية قياس 16 بوصة، وبدقة وضوح (2560*1600)K بكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، مع درجة سطوع عالية تبلغ 500 نيت.

وتدعم الشاشة اللمسية الجديدة محتويات «HDR»، وتغطي نطاق الألوان «sRGB» بنسبة 100%. كما يأتي الكمبيوتر المحمول الجديد في جسم بتصميم بسيط مع لوحة تتبع كبيرة، وفضلاً عن كاميرا الـ«ويب»، يشتمل جهاز «لينوفو» الجديد على مجموعة من المستشعرات، منها دعم تسجيل الدخول بحساب «ويندوز» عن طريق وظيفة التعرف إلى الوجه.

ووفقاً للصور التي نشرتها الشركة الصينية، توجد أربعة منافذ توصيل على الجانب الأيسر من الكمبيوتر المحمول، منها اثنان USB-C ومنفذ USB-A ومنفذ سماعة الرأس.

وعادة ما تمتاز أجهزة «Yoga 16s» بمعالجات «Ryzen» من «إيه إم دي»، وبطاقة رسوميات «GeForce RTX»، إضافة إلى لوحة مفاتيح مضيئة مع دعم تقنية «دولبي».