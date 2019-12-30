«إم إس آي» تعتزم طرح «لاب توب» بشاشة «ميني ليد»

المصدر: لاس فيغاس - د.ب.أ

تعتزم شركة «إم إس آي» التايوانية MSI كشف النقاب عن جهازها Creator 17الجديد، الذي يعتبر أول «لاب توب» مزود بشاشة «ميني ليد» Mini-LED، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2020بمدينة لاس فيغاس الأميركية، من السابع إلى 10 يناير المقبل.

وأوضحت الشركة أن الشاشة، التي تأتي بقياس 17.3 بوصة، توفر درجة سطوع أعلى، وتغطي نطاقاً أكبر من الألوان، وبفضل إضاءة الخلفية الجديدة فإن درجة السطوع تصل إلى 1000 قنديلة/‏م2، بينما تصل هذه القيمة مع الشاشات العادية إلى 350 قنديلة/‏م2 حداً أقصى.

وتوفر الإضاءة الخلفية الجديدة صورة عالية التباين ومتجانسة، كما تدعم الشاشة تقنية DisplayHDR1000، وتعمل بدقة الوضوح الفائق Ultra HD مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

وأكدت الشركة أن الجهاز الجديد يأتي في جسم خفيف مصنوع من الألمنيوم، مع تجهيزه بأحدث معالجات «إنتل»، وبطاقات الرسوميات من «نفيديا»، كما يمكن توصيله بشاشة خارجية بدقة 8K عن طريق منفذ USB-C، ويتضمن أيضاً قارئ البطاقات المدمج UHS-III-SD.

ومن المقرر إطلاق جهاز Creator 17الجديد في الأسواق العالمية، خلال النصف الأول من عام 2020.