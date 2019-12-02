«إتش بي» تكشف عن «لاب توب» جديد من فئة الأعمال

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش بي» الأميركية، عن إطلاق حاسب محمول (لاب توب) جديد قابل للتحويل، من فئة الحواسيب المخصصة للأعمال.

وذكرت الشركة أن الجهاز (Elite Dragonfly) الجديد يأتي بوزن أقل من كيلوغرام واحد، ويتمتع بجميع مزايا الأمان المعروفة في سلسلة «لاب توب EliteBook»، مشيرة إلى أنها اعتمدت على سبائك المغنيسيوم في تصنيع جسم الحاسب الجديد بدلاً من الألمنيوم، ما أدى إلى خفض وزن الحاسوب، إضافة إلى استخدام الطرز الاحترافية من معالجات «إنتل vPro» من الجيل الثامن.

وأضافت الشركة أن شاشة الجهاز الجديد، توفر للمستخدم خيارات مختلفة، حيث إنها تأتي بسطح عاكس مع دعم وظيفة الإدخال اللمسي، فيما تتمتع الشاشة FHD الافتراضية بدرجة سطوع 400 نيت وتتناسب مع الأعمال المكتبية العادية.

وأشارت «إتش بي» إلى أنها توفر لحاسبها الجديد نوعين من البطاريات، الأول بطارية ثنائية الخلية بقدرة 38 واط/‏‏ساعة، بينما الثانية رباعية الخلية بقدرة 56 واط/‏‏ساعة.