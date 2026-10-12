عبدالله بن زايد ووزير خارجية هولندا يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع توم بيريندسن، وزير الخارجية في مملكة هولندا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان جهود تطوير مسارات التعاون الإستراتيجي في العديد من القطاعات لاسيما الاقتصادية والتنموية.

كما بحث سموه وتوم بيريندسن خلال الاتصال مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.