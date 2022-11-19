فيفو تطلق هاتفي V25 وV25 Pro مع ميزات تصوير معززة

كشفت شركة "فيفو" vivo النقاب عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة V وتشمل V25 و V25 Pro. صُممت هذه الهواتف الذكية، التي تتضمن مزايا التصوير الفائقة، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يعبّرون عن أنفسهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو. وتمنح سلسلة V25 الجديدة، القدرة للمستخدمين للانطلاق في تجربة التعبير عن الذات باستخدام الكاميرا المذهلة، والمدعومة بأجهزة عالية الأداء وموفرة للطاقة.

تتبع سلسلة V25 الجديدة، إرث السلسلة V، في التقاط لحظات رائعة من خلال القدرات الفائقة التي تتيحها كاميرا الهاتف وتقنيات التصوير المتطورة. وتساهم الكاميرا الخلفية، بعدسة استشعار فائقة الدقة بدقة 64 ميجابكسل مع تثبيت بصري OIS، في التقليل من اللقطات الباهتة وإعداد التعرض للإضاءة لفترات أطول، لتقديم صوراً ومقاطع فيديو أكثر وضوحاً وإشراقاً حتى في الإضاءة المنخفضة.

وقال سبارك ني، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم التسويق في فيفو:"لطالما جسدت سلسلة V من فيفو الابتكار والتقدم التقني، وفي الوقت نفسه تشكل حافزاً وتشجع المستخدمين على الإبداع والاستمتاع والاستكشاف. ويواصل هاتف V25 وهاتف V25 Pro، في تجسيد هذا المفهوم وتزويد المستخدمين بأدوات وميزات جديدة".

وأضاف "تدرك شركة فيفو، أن المستخدمين يريدون هاتفاً ذكياً مميزاً من الناحية الجمالية ويتميز بسمات وخصائص وظيفية ممتازة. فمن خلال الأجهزة الجديدة المصممة بعناية، يمكن للمستخدمين التقاط أفضل وأسعد اللحظات مع عائلاتهم وأصدقائهم في أي مكان وفي أي وقت، باستخدام تقنيات الكاميرا الملهمة، وفي الوقت نفسه التعبير عن إبداعهم وعواطفهم من خلال التصميم الفريد من نوعه المتغير اللون".