تفاديا للإحراج.. واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه عن آخر ظهور!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طرح تطبيق واتساب، خاصية جديدة تمنح مستخدميه مزيداً من الخصوصية في المستقبل، ولكنها ما زالت تخضع للاختبار.

ووفق موقع "آر تي إل" الألماني فإنه يمكن تنشيط خاصية تمنع بعض الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية حالة "آخر ظهور" عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء "الأشخاص المعنيين".

وخلال خاصية "آخر ظهور" على تطبيق "واتساب"، تستطيع جهات اتصال محددة، التعرف على آخر مرة كان فيها المستخدم نشطاً على التطبيق، وذلك لمنع الإزعاج.

وأصبح الإصدار التجريبي لهذه الخاصية الجديدة متاحاً لمستخدمي هواتف "أندرويد" منذ بضعة أسابيع، وهو متاح الآن لمستخدمي هواتف "آيفون" أيضاً.

وحتى الآن، تسمح خدمة تبادل الرسائل والمكالمات، للمستخدمين بمشاركة هذه المعلومة مع مجموعات محددة، وذلك عبر السماح "للجميع" برؤيتها أو يقتصر ذلك على "جهات الاتصال فقط" أو "لا أحد".