شركة هندية تدفع لموظفيها لتأسيس مشاريعهم الخاصة .. وتمنحهم فرصة العودة

في خطوة غير مألوفة، قرر رئيس تنفيذي لشركة هندية تشجيع موظفيه على مغادرة وظائفهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة، بدلاً من اعتبار رحيل الكفاءات خسارة للشركة. ولم يقتصر الأمر على منحهم حرية اتخاذ هذه الخطوة، بل شمل دعماً مالياً وإرشاداً عملياً، مع إبقاء باب العودة مفتوحاً أمامهم إذا لم تنجح تجاربهم.

ووفقاً لموقع "إن دي تي في" (NDTV)، أعلن مصطفى بي سي، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "آي دي فريش فود" (iD Fresh Food) الهندية، إطلاق سياسة جديدة لريادة الأعمال، تتيح للعاملين الراغبين في تأسيس شركاتهم الحصول على إجازة مدفوعة جزئياً، إلى جانب الاستفادة من خبرات الإدارة وشبكة شركاء الشركة وعلاقاتها التجارية.

وأوضح مصطفى أن الموظفين لن يضطروا إلى الاختيار بين تحقيق طموحاتهم المهنية والتخلي عن الشعور بالأمان المالي؛ إذ يمكنهم خوض تجربة تأسيس مشروع مستقل، مع إمكانية العودة إلى الشركة إذا لم تسر الأمور كما خططوا.

واستعاد رجل الأعمال بدايات شركته، التي انطلقت من مطبخ صغير في مدينة بنغالورو باستثمار أولي بلغ 50 ألف روبية، وسط تحديات وأخطاء وساعات طويلة من العمل. وأشار إلى أن إيمان بعض الأشخاص بالفكرة كان عاملاً أساسياً في استمرار المشروع وتطوره.

وأكد أن رؤية موظفيه وهم يؤسسون أعمالاً خاصة ويحققون تأثيراً إيجابياً في المجتمع ستكون مصدر فخر له، حتى لو كان توديع بعض أفضل العاملين أمراً صعباً.

ولا تعد الفكرة جديدة تماماً؛ ففي عام 2021، عرض جاك ألتمان، الشريك المؤسس لشركة "لاتيس"، استثمار 100 ألف دولار في أي موظف يترك الشركة لإطلاق مشروعه الخاص.