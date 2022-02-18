هواوي تكشف سعر ومواصفات هاتفها القابل للطي Huawei Mate X2

المصدر: وكالات

كشفت شركة هواوي، عن مواصفات هاتفها القابل للطي الجديد Huawei Mate X2، والذي وصفه كثيرون بأنه سيكون من أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الحديثة، حيث يمتاز الهاتف الرائد بمواصفات خاصة وشاشة قابلة للطي داخليا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف هواوي Huawei Mate X2 بشاشة قابلة للطي من نوع OLED تصبح بقياس 8 بوصة عند فتحها كجهاز لوحي، وبجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية قوية.

ويضم هاتف هواوى Huawei Mate X2، شاشة خارجية بقياس 6.45 يمكن استخدمها عند طي الجهاز، من نوع OLED، تبلغ دقتها 1160 x 2700 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويمتاز هيكل الهاتف بواجهة زجاجية، وظهر مصنوع من الزجاجي، وإطار من الألومنيوم يبلغ وزن الجهاز 295 جراما.

وجاء هاتف هواوي Huawei Mate X2 بكاميرا خلفية رباعية، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل تدعم ميزة التكبير البصري حتي 3 مرات، وعدسة بيريسكوب بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتي 10 مرات، ومستشعر بدقة 16 ميجابكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف هواوى القابل للطي Huawei Mate X2، بمعالج قوى من نوع Kirin 9000، المطور بدقة تصنيع 5 نانومترات، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى ما يصل لـ 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع نانو NM.

ويتوافر مع هاتف هواوي Huawei Mate X2 بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات، ويعمل مع نظام تشغيل هواوي HarmonyOS 2.0.

وينطلق الهاتف القابل للطي بسعر باهظ يبدأ من 2785 دولاراً لنسخة 256 جيجابايت.