%29.7 نمواً في مبيعات الهواتف الذكية بالإمارات خلال 2021

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مدير الاستراتيجية والتخطيط في شركة «أوبو» الشرق الأوسط، فادي أبوشمط، بأن «الأسواق الإماراتية سجلت معدلات نمو في مبيعات الهواتف الذكية بشكل عام، بلغت نسبتها 29.7% خلال العام الجاري، وفقاً لتقارير مؤسسة (جي افي كيه) البحثية، وبالمقارنة بنسب المبيعات خلال عام 2020».

وأشار في تصريحات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «أسواق الإمارات كانت من ضمن الأسواق الأسرع تعافياً من تأثيرات جائحة (كورونا)، بحسب نسب نمو المبيعات وشحنات توريد الهواتف للأسواق المحلية التي رصدتها بيانات تقرير مؤسسة (جي افي كيه)، التي كشفت عن أن أسواق الدولة سجلت مبيعات بلغت 4.5 ملايين منتج للهواتف الذكية خلال الـ10 أشهر الأولى فقط من العام الجاري، وبنسب تقارب مثيلاتها لأعوام ما قبل الجائحة». وأضاف أنه «وفقاً للبيانات السوقية المرصودة، فقد استحوذت منتجات الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات الجيل الخامس على نسبة بلغت 29% من إجمالي عدد وحدات الهواتف المبيعة منذ بداية العام الجاري، فيما استأثرت بنسبة وصلت 65% من إجمالي قيمة مبيعات الهواتف في الدولة، وذلك مع فئات الهواتف الذكية بأسعار مرتفعة ومتوسطة مقارنة بأسعار هواتف الجيل الرابع». وأوضح أبوشمط، أنه «بحسب المؤشرات السوقية الحالية، فإن مبيعات الهواتف الذكية في الدولة مرشحة لاستمرار النمو خلال العام المقبل، لاسيما مع الاستفادة من استمرار فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)، وانتعاش حركة السياحة لأسواق الدولة».

وأشار إلى أن الشركة كشفت عن هاتف قابل للطي باسم (فيند ان)، ويدعم تقنيات الجيل الخامس، ويعمل وفق تقنيات مبتكرة.