بشرى لمستخدمي آيفون.. إليكم مميزات التحديث الجديد

المصدر: عواصم - متابعات

أطلقت شركة آبل نسخة جديدة من أنظمة iOS، شملت العديد من الميزات الجديدة والمهمة لهواتف آيفون، وحملت نسخة iOS 15.2 الجديدة تعديلات على آلية عمل المساعد الصوتي "سيري" ومتصفح "سفاري" لتسهيل البحث عبر الإنترنت.

وتضمن التحديث وفق "روسيا اليوم" ميزات جديدة لحماية الأطفال من مشاهدة المحتوى غير المرغوب فيه عبر الإنترنت، وبرنامج Digital Legacy الذي يسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه الوصول إلى بيانات iCloud الخاصة به بعد وفاته.

ومن بين المميزات المهمة لمستخدمي هواتف آيفون أيضا ميزة تساعد على عرض التطبيقات التي تصل إلى بيانات أجهزتهم وبيانات الميكروفونات والكاميرات فيها، والتحكم بقدرة وصول هذه التطبيقات إلى البيانات.

وسيساعد التحديث الجديد مستخدمي هواتف آيفون في معرفة ما إذا كانت إحدى مكونات الهاتف قد خضعت للاستبدال مثل الكاميرا أو البطارية أو الشاشة، وفيما إذا كان قد تم استبدال هذه الأجزاء بقطع غير أصلية.