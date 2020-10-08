«نوكيا» تطرح هاتفين جديدين

المصدر: هلسنكي ■د ب أ

أعلنت شركة «نوكيا» الفنلندية، أمس، عن طرح هاتفين جديدين منخفضي السعر، موضحة أن الهاتف الأول «2.4» يأتي بسعر 119 يورو (نحو 500 درهم)، بينما يصل سعر الهاتف الثاني «3.4» إلى 159 يورو (نحو 670 درهماً).

وذكرت الشركة أن الهاتف «2.4» يشتمل على كاميرا «سيلفي» بدقة خمسة ميغابيكسل، في حين تم تزويد الهاتف «3.4» بكاميرا «سيلفي» تبلغ دقتها ثمانية ميغابيكسل.

وأضافت أن الهاتفين يشتملان على مستشعر لبصمات الأصابع في الجانب الخلفي، مبينة أن الهاتف «2.4» مزود بكاميرا رئيسة دقتها ثمانية ميغابيكسل مع مستشعر «ToF» بدقة اثنين ميغابيكسل، بينما يحتوي الجهاز الآخر على كاميرا رئيسة بدقة 13 ميغابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة ثمانية ميغابيكسل ومستشعر «ToF» دقته اثنان ميغابيكسل.