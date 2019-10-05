«أبل» تزيد إنتاجها من «آي فون 11» بعد إقبال فاق التوقعات

المصدر: طوكيو ــ د.ب.أ

ذكرت صحيفة «نيكي آسيان ريفيو» اليابانية أن شركة «أبل» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، طلبت من مورديها زيادة إنتاج الهاتف الذكي الجديد «آي فون 11» بنسبة تصل إلى 10%، لمواجهة الزيادة التي فاقت التوقعات على شراء الجهاز الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة ستزيد إنتاج هواتف «آي فون 11» بما يراوح بين سبعة وثمانية ملايين جهاز جديد.

بدورها، أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن المزايا الجديدة التي أضافتها «أبل» للهاتف «آي فون 11»، مثل تجهيزه بكاميرا أفضل، وبطارية أطول عمراً، ربما تكون قد لاقت استحسان المستهلكين.

ويتوافر الهاتف الجديد بسعر مبدئي يبلغ 699 دولاراً، وهو أقل بواقع 50 دولاراً عن سعر الطرح الأولي للهاتف السابق «آي فون 10».

وتتوقع «أبل» أن تحقق مبيعاتٍ خلال الربع الأخير من عام 2019 أفضل من المبيعات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسبما ذكرت «نيكي آسيان ريفيو».